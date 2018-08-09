（女士钩针背心：沁）一眼看上去就很舒服的款，这款花样简单，用针用线可以全图解，省得动脑筋，而且这件钩衣花型比较密，我拍照时没有配打底，看上去一点也不透哦！
一眼看上去就很舒服的款，这款花样简单，用针用线可以全图解，省得动脑筋，而且这件钩衣花型比较密，我拍照时没有配打底，看上去一点也不透哦！有些姐妹会说手臂太粗了，不太适合这个款啊，那你可以跟葱衣一样，袖子可以加长钩的。反正适合自己的就是最好的。
尺寸基本同图解：
用针：柳氏钩针3号2.6MM
用线及用量： 18春夏新款5#绢丝蕾丝香丝卷003号莫粉8团
文字教程：
这款我基本上是全图解钩的，图解上是往返圈钩的，我是直接圈钩的貌似也不会变斜的。简单的写一个教程。
1.育克：用2.6MM钩针起140针辫子圈钩，按图解钩12行放针至290针。这里注意写+针的行数里加针的规律，建议钩完加针行可以数一下，保证针数不错。
2.身片：钩完12行，分前后袖片，前片101针，后片95针，二个袖子各留47针。后片95针，按图解上钩9行断线结束，注意后片二边的加针。前片101针，按图解上钩5行，注意前片两边的加针。前片第6行钩时两边腋下各加了5针辫子与后片连起来一起圈钩。一直按图解往下圈钩43行，这里注意写+针的行数里加针的规律，（原解是47行，我看长度差不多了，就43行结束）最后一行钩逆短针收边。
3.袖边：袖洞挑95针长针，然后一行逆短针收边。
原版图解
成份：86%丝光棉 14%绢丝
质地：未指定
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